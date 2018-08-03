Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Portekiz ekibi Benfica ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Sarı lacivertli ekip ilk maçını deplasman yapacak. Hazırlık karşılaşmalarında göz dolduran Kanaryalar, Portekiz'de oynanacak mücadeleden en kötü beraberlikle ayrılmak istiyor. Maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden taraftarlar ise detaylı bilgi almaya çalışıyor.

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Benfica maçının ilk etabı 7 Ağustos Salı günü oynanacak. Karşılaşma Estádio da Luz'da oynanacak ve müsabakayı beIN Sporst kanalı canlı olarak yayınlayacak.

İki takım daha önce 4 kez karşılaştı!

Fenerbahçe Avrupa Kupalarında Benfica ile daha önce dört kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Sarı-Lacivertliler, rakibi İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybedince elenmişti.

Son kez Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştılar

İki ekibin son eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Temsilcimiz Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı gülü ile maça eşiklik getirse de sahadan 3-1 mağlup aykılmıştı.























