Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak. Temsilcimiz Fenebahçe yarın akşam güçlü Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. 10 senedir Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Fenerbahçe ne yapıp ne edip iki maçı da almak zorunda... İlk maç ise deplasmanda oynanacak. Sarı lacivertli kulüp en azından beraberlikle Portekiz'den dönmek istiyor.

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Benfica maçının ilk etabı 7 Ağustos Salı günü oynanacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta yapılacak. Karşılaşma Estádio da Luz'da oynanacak ve müsabakayı beIN Sporst kanalı canlı olarak yayınlayacak.

İki takım daha önce 4 kez karşılaştı!

Fenerbahçe Avrupa Kupalarında Benfica ile daha önce dört kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Sarı-Lacivertliler, rakibi İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybedince elenmişti.

Son kez Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştılar

İki ekibin son eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Temsilcimiz Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı gülü ile maça eşiklik getirse de sahadan 3-1 mağlup aykılmıştı.























