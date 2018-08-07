Benfica - Fenerbahçe maçı özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Portekiz ekibi Benfica'yla deplasmanda karşı karşıya geldi. Benfica Cervi'nin golüyle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta Kadıköy'de
Benfica 1 - 0 Fenerbahçe
90.DK: Maç sona erdi
84.DK: Ceza sahası ön çiziginde yaşanan karambolde top Castillo'nun önünde kaldı. Castillo'nun yerden bu kez diğer köşeye yaptıpı vuruşta da top Volkan'da kaldı.
81.DK: Mehmet Ekici orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü
78.DK: Soldado rakibine yaptığı faul sonrası hakeme itirazlar bulundu. Maçın hakemi Soldado'ya sarı kart gösterdi
74.DK: Fenerbahçe'de Alper oyundan çıkıyor. Soldado oyuna giriyor
69.DK: Maalesef top ağlarımızda. Benfica Cervi'yle golü buluyor. Sağ kanattan Salvio'nun yerden ortasında arka direkte topla buluşan Cervi'nin şutunda Isla'nın bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.
65.DK: Fenerbahçe pas parak etkili geldi. Dirar'ın yerden pasında son anda savunma araya girdi
63.DK: Benfica'da oyuncu değişikliği Ferreyra'nın yerine Castillo oyunda
61.DK: Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği! Valbuena oyundan çıkıyor Mehmet Ekici oyuna giriyor
59.DK: Fenerbahçe geriye çok yaslandı Benfica bu dakikalarda topun hakimi
51.DK: Salvio'nun sağ çaprazdan vuruşunda Volkan Demirel topu muhteşem çıkardı
49.DK: Benfica ikinci yarıya hızlı başladı
46.DK: İkinci yarı başladı
45.DK: İlk yarı sona erdi
42.DK: Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında savunmadan seken topu Valbuena gelişine sert vurdu. Top Alper'den döndü. Alper ayrıca bu pozisyonda ofsaytta yakalandı.
40.DK: Fenerbahçe iki pasla pozisyona girdi. Kullanılan serbest vuruşta Hasan Ali topu Valbuena'ya indirdi. Valbuena'na topa istedeği gibi vuramadı. Aut.
39.DK: Benfica bu dakikalarda tempoyu arttırdı ve yarı sahamızda pas yapıyor
32.DK: Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi'nin sol kanattan orta şut karışımı ortasında Volkan topu sektirdi. Skrtel kritik bir hamle araya girip topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
29.DK: Benfica hızlı paslarla pozisyona girdi. Salvio'nun pasında ceza sahası civarında topla buluşan Fejsa'nın şutu dışarıda
24.DK: Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı pres sonuç verdi. Dirar'ın ara pasında Giuliano sağ çaprazda topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Andre başarılı.
19.DK:Fenerbahçe sol kanattan hızlı gelmek istedi ama Valbuena takımının çoğalmasını beklerken topu ayağında çok tutunca savunma araya girdi.
18.DK: Fenerbahçe kısa paslarla oyunu rakibinin sahasına yıktı
15.DK: Fenerbahe şu ana kadar orta alanda çok iyi baskı uyguluyor.
10.DK: Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
7.DK: Fenerbahçe bu dakikalarda pas yapıyor
4.DK: Skrtel'in pasıyla Alper savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama Benfica savunması hata yapmadı ve kaleci Vlachodimos topu uzaklaştırdı.
2.DK: Benfica maçın hemen başında sağ kanattan etkili geldi. Yerden sert açılan ortaya hiçbir futbolcu dokunamadı.
1.DK: Maç başladı. Başarılar FENERBAHÇE!
Benfica tribünlerinden renkli görüntüler
Benfica'nın ilk 11'i:
André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Gedson, Fejsa, Pizzi, Salvio, Ferreyra, Cervi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper
'AYEW ANTRENMANINI YAPTI AMA RİSK ALMAK İSTEMEDİK'
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Cocu'nun açıklamaları:
Her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama risk almak istemedik. Bugün kadroda da yok. Ayew de sahada olmak istiyordu ama bir sonraki maçı beklemesi gerekecek.
JOSEF CEZALI
Fenerbahçe’de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado’nun ilk 11’de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı’nda oynanacak.
PORTEKİZ EKİPLERİYLE 11. RANDEVU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.
Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü
Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.