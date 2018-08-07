Benfica - Fenerbahçe maçı özeti

Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

90.DK: Maç sona erdi

84.DK: Ceza sahası ön çiziginde yaşanan karambolde top Castillo'nun önünde kaldı. Castillo'nun yerden bu kez diğer köşeye yaptıpı vuruşta da top Volkan'da kaldı.

81.DK: Mehmet Ekici orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

78.DK: Soldado rakibine yaptığı faul sonrası hakeme itirazlar bulundu. Maçın hakemi Soldado'ya sarı kart gösterdi

74.DK: Fenerbahçe'de Alper oyundan çıkıyor. Soldado oyuna giriyor

69.DK: Maalesef top ağlarımızda. Benfica Cervi'yle golü buluyor. Sağ kanattan Salvio'nun yerden ortasında arka direkte topla buluşan Cervi'nin şutunda Isla'nın bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.

65.DK: Fenerbahçe pas parak etkili geldi. Dirar'ın yerden pasında son anda savunma araya girdi

63.DK: Benfica'da oyuncu değişikliği Ferreyra'nın yerine Castillo oyunda

61.DK: Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği! Valbuena oyundan çıkıyor Mehmet Ekici oyuna giriyor

59.DK: Fenerbahçe geriye çok yaslandı Benfica bu dakikalarda topun hakimi

51.DK: Salvio'nun sağ çaprazdan vuruşunda Volkan Demirel topu muhteşem çıkardı

49.DK: Benfica ikinci yarıya hızlı başladı

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi

42.DK: Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında savunmadan seken topu Valbuena gelişine sert vurdu. Top Alper'den döndü. Alper ayrıca bu pozisyonda ofsaytta yakalandı.

40.DK: Fenerbahçe iki pasla pozisyona girdi. Kullanılan serbest vuruşta Hasan Ali topu Valbuena'ya indirdi. Valbuena'na topa istedeği gibi vuramadı. Aut.

39.DK: Benfica bu dakikalarda tempoyu arttırdı ve yarı sahamızda pas yapıyor

32.DK: Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi'nin sol kanattan orta şut karışımı ortasında Volkan topu sektirdi. Skrtel kritik bir hamle araya girip topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

29.DK: Benfica hızlı paslarla pozisyona girdi. Salvio'nun pasında ceza sahası civarında topla buluşan Fejsa'nın şutu dışarıda

24.DK: Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı pres sonuç verdi. Dirar'ın ara pasında Giuliano sağ çaprazda topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Andre başarılı.

19.DK:Fenerbahçe sol kanattan hızlı gelmek istedi ama Valbuena takımının çoğalmasını beklerken topu ayağında çok tutunca savunma araya girdi.

18.DK: Fenerbahçe kısa paslarla oyunu rakibinin sahasına yıktı

15.DK: Fenerbahe şu ana kadar orta alanda çok iyi baskı uyguluyor.

10.DK: Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

7.DK: Fenerbahçe bu dakikalarda pas yapıyor

4.DK: Skrtel'in pasıyla Alper savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama Benfica savunması hata yapmadı ve kaleci Vlachodimos topu uzaklaştırdı.

2.DK: Benfica maçın hemen başında sağ kanattan etkili geldi. Yerden sert açılan ortaya hiçbir futbolcu dokunamadı.

1.DK: Maç başladı. Başarılar FENERBAHÇE!

Benfica tribünlerinden renkli görüntüler

Benfica'nın ilk 11'i:

André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Gedson, Fejsa, Pizzi, Salvio, Ferreyra, Cervi

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper

'AYEW ANTRENMANINI YAPTI AMA RİSK ALMAK İSTEMEDİK'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Cocu'nun açıklamaları:

Her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama risk almak istemedik. Bugün kadroda da yok. Ayew de sahada olmak istiyordu ama bir sonraki maçı beklemesi gerekecek.

JOSEF CEZALI

Fenerbahçe’de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado’nun ilk 11’de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

PORTEKİZ EKİPLERİYLE 11. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.











