UEFA Şampiyonlar ligi 2. ön eleme turunda bu gecenin kuşkusuz skoru en çok merak edilen maçı Benfica Fenerbahçe karşılaşması olacak. İki güçlü takım varını yoğunu bir üst tura çıkmak için harcayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda oynayıp bu karşılaşmadan en kötü beraberlikle ayrılmak isterken rövanş maçında ise kendi evinde rakibinin işini bitirme planı yapıyor. Sarı lacivertli kulübe gönül verenler maç hakkıdaki detayları ve muhtemel ilk 11'leri merak ederek "Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

BENFİCA FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica maçının ilk etabı 7 Ağustos Salı günü oynanacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta yapılacak. Karşılaşma Estádio da Luz'da oynanacak ve müsabakayı beIN Sporst kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Fenerbahçe'de son dakika

İsmail Köybaşı, Salih Uçan ve Aatif, UEFA’ya bildirilen listede yer almadı. Sakatlığını atlatan Mehmet Topal, ilk 11’de sahaya çıkabilecek. Sağ ayak bileğindeki ödem bir türlü geçmeyen Andre Ayew, Lizbon’a götürüldü. Ancak Ganalı futbolcunun maç kadrosuna alınıp alınmayacağı, bugün yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak.

Benfica'da son dakika!

Portekiz ekibinde Al-Nassr’a transfer süreci uzayan Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacak. Golcü oyuncu, antrenmanlarda takımdan ayrı çalışıyor. Dizinden ciddi bir sakatlık geçiren yeni transfer Tyronne Ebuehi ile Hırvat orta saha oyuncusu Filip Krovinovic de bu akşam sahadaki yerini alamayacak.

Josef cezalı...

Fenerbahçe’de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado’nun ilk 11’de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

Benfica maçının hakemi Aleksei Kulbakov oldu

Portekiz ekibi Benfica ile Fenerbahçe arasında 7 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.

Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu

Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew

Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosu

Kaleciler: Svilar, Varela, Vlachodimos

Defans: Almeida, Conti, Luisao, Dias, Jardel, Lema, Grimaldo, Yuri Ribeiro

Orta saha: Fejsa, Semedo, Samaris, Parks, Gedson, Pizzi, Salvio, Rafa, Zivkovic, Cervi

Forvet: Jonas, Ferreyra, Castillo, Seferovic

Fenerbahçe Portekiz takımları ile 11. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.

Benfica’ya karşı tatsız anılar

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

Diğer maçlar

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonu UEFA Kupası’nda ise eşleştiği Portekiz ekibi Guimares’i iki maçta da yendi.

Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Porto’ya ise iki maçı da kaybetti.

Sarı-lacivertli takım Portekiz takımlarıyla en son Avrupa’da 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaştı. Braga’yı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta ise rakibine, hakem Ivan Bebek’in çok eleştirilen yönetimiyle 4-1 kaybederek elendi.



