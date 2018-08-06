"Benfica-Fenerbahçe" maçının iddaa oranı belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni Portekiz'de başlıyor. Benfica ile deplasmanda oynanacak ilk maçın iddaa oranları açıklandı!

Benfica'nın galibiyetine 1,40 verildiği açıklanırken, Fenerbahçe'nin kazanmasına açılan oran ise 5,00 olarak belirlendi. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının oranı ise 3,40!

2.5 ÜST oranı 1,85 - 2.5 ALT oranı ise 1,50 açıklandı.

İddaaseverler "Benfica-Fenerbahçe" maçına bu gece yarısı, 00:10'dan sonra bahis alabilecek.