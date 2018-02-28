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Benfica, Portekizli yıldız Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'nın, Benfica ile sözleşme uzattığı kaydedildi

28 Şubat 2018, Çarşamba 23:15
Benfica, Portekizli yıldız Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Portekiz basınında Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesini Haziran 2020'ye kadar uzattı.


SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR


Haberin Benfica'nın resmi sitesinde paylaşıldığı ifade edilse de sitede erişim sorunu mevcut. 2014'te Bahia'dan transfer edilen Anderson Talisca'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2019'da bitiyordu.

Beşiktaş, Talisca için iki sezonda Benfica’ya 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Brezilyalı yıldızın satın alma bedeli ise
25 milyon euro.


MONACO'DA TALİP


Beşiktaş yönetimi Benfica ile 10-12 milyon euro arasında bir rakamla anlaşmak istese de yapılan teklifler Portekiz takımınca reddedilmiş durumda.

Son günlerde Monaco’nun da Talisca için Benfica’nın kapısını çaldığı ve sezon sonu için söz aldığı Fransız kaynaklarınca yazıldı.

AA


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