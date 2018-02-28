Benfica, Portekizli yıldız Talisca'nın sözleşmesini uzattı



SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR



MONACO'DA TALİP

Haber Merkezi

Portekiz basınında Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesini Haziran 2020'ye kadar uzattı.Haberin Benfica'nın resmi sitesinde paylaşıldığı ifade edilse de sitede erişim sorunu mevcut. 2014'te Bahia'dan transfer edilen Anderson Talisca'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2019'da bitiyordu.Beşiktaş, Talisca için iki sezonda Benfica’ya 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Brezilyalı yıldızın satın alma bedeli ise25 milyon euro.Beşiktaş yönetimi Benfica ile 10-12 milyon euro arasında bir rakamla anlaşmak istese de yapılan teklifler Portekiz takımınca reddedilmiş durumda.Son günlerde Monaco’nun da Talisca için Benfica’nın kapısını çaldığı ve sezon sonu için söz aldığı Fransız kaynaklarınca yazıldı.