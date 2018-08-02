Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı Lacivertliler'in Işık Stadyumu'nda çıkacağı zorlu mücadele öncesinde Benfica teknik direktörü Rui Vitoria'dan flaş açıklamalar geldi.

"ONLARA ZORLUK ÇIKARACAĞIZ"

Portekizli teknik adam, önümüzdeki hafta çıkacakları maçla ilgili şu yorumları yaptı:

"Fenerbahçe ile salı günü çok zorlu bir maç oynayacağız. Ancak bizim de maça tam anlamıyla hazır olacağımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe, bizim için sıkıntı yaratabilecek bir takım ama biz de onlara büyük zorluk çıkaracağız."

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