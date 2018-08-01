Dünkü idmanda yeni transfer 19 yaşındaki sağ bek Tyronne Ebuehi'yi ön çapraz bağ yırığı sakatlığına kurban veren Benfica, Arjantinli stoper Lisandro Lopez'i de satış listesine koydu.

O Jogo ve Record'da yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncu bu akşam Lyon'la Eusebio Cup'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı ve Fransız ekibi Nantes'a satışı konusunda görüşmelere başlandı.

Lisandro Lopes geçen sezon devre arasında Inter'e kiralanmış ancak sakatlığı sebebiyle İtalyan ekibinde sadece 1 maç forma giyebilmişti.

FACUNDO FEREYRA HAZIR

Benfica'nın yeni transferlerinden, Juvejntus maçında sakatlanan Facundo Fereyra'da ise ciddi bir problem olmadığı ve Fenerbahçe maçlarında rahatlıkla forma giyebileceği öğrenildi.

40'LIK KALECİ EMEKLİ OLDU

Öte yandan 40 yaşındaki kaleci Paulo Lopes de futbolu bıraktığını açıkladı. Lopes, benfica'nın 23 yaşaltı takımında kaleci antrenörü olarak çalışacak ve kulüpte görev almaya devam edecek.

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