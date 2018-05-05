Bengü bugün nişanlanıyor!



NİŞANDAN HEMEN SONRA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Sponsorlar Bengü için sıraya girdi

Bengü'ye doğum gününde evlilik teklifi

Elif Bayram

, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisibugün evliliğe ilk adımı atıyor. Şarkıcı, geçen ay Fransa’nın başkenti Paris’te evlenme teklifi almıştı. “Evet” cevabını verenAcarkent’teki evinde aile arasında bir tören düzenliyor.Çift, isteme merasiminin ardından nişanlanacak. Detaylarla tek tek ilgilenen şarkıcının hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Süsleme ve fotoğraf çekimi için bir organizasyon şirketiyle anlaşaniki haftadır yoğun günler geçiriyordu. İkili, nişan töreninden hemen sonra düğün hazırlıklarına başlayacak.Bengü dün de Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşmıştı.