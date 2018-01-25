Bengü evleniyor mu? Evlilik iddialarına cevap verdi



'HEDİYEYE GEREK YOK'



'BELİRLİ BİR TARİH YOK'

Bengü'yü korkutan taciz

Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu Bengü: 35'inden sonra istediğim şey buydu

Magazin Turu: Bengü yeni evi için 1 milyon TL harcamış

Bengü ile sevgilisi düğün hazırlığına başladı

Elif Bayram

Kuaförden çıkarkan gazeteceilerin sorularını yanıtlayan"Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününün sizin için anlamı nedir?" sorusunu; ‘Uzun bir süre hiçbir şey ifade etmiyordu benim için ama bu sene ilk defa bir anlamı var' şeklinde cevapladı.'Hediye bekliyor musunuz? sorusunu ise şöyle cevap verdi: 'En önemlisi birbirini düşünmek. Huzur olsun, kavga, gürültü olmasın yeterli bence. Hediyeye de gerek yok'Sevgilisiile 'evleniyor' haberlerine de açıklık getiren şarkıcı; 'Belli bir tarih yok, Selim ile biz 9 aydır güzel bir ilişki yaşıyoruz. İnşallah sonu öyle güzel mutlulukla biter.’telefonunun ekranında sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.