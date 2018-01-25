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Bengü evleniyor mu? Evlilik iddialarına cevap verdi

Şarkıcı Bengü geçen akşam Kuruçeşme'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü, evlilik iddialarına da cevap verdi

25 Ocak 2018, Perşembe 14:13
Bengü evleniyor mu? Evlilik iddialarına cevap verdi
Kuaförden çıkarkan gazeteceilerin sorularını yanıtlayan Bengü, "Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününün sizin için anlamı nedir?" sorusunu; ‘Uzun bir süre hiçbir şey ifade etmiyordu benim için ama bu sene ilk defa bir anlamı var' şeklinde cevapladı.


'HEDİYEYE GEREK YOK'


 'Hediye bekliyor musunuz? sorusunu ise şöyle cevap verdi: 'En önemlisi birbirini düşünmek. Huzur olsun, kavga, gürültü olmasın yeterli bence. Hediyeye de gerek yok'


'BELİRLİ BİR TARİH YOK'


Sevgilisi Selim Selimoğlu ile 'evleniyor' haberlerine de açıklık getiren şarkıcı; 'Belli bir tarih yok, Selim ile biz 9 aydır güzel bir ilişki yaşıyoruz. İnşallah sonu öyle güzel mutlulukla biter.’



Bengü’nün telefonunun ekranında sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. 




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