Bengü evleniyor mu? Evlilik iddialarına cevap verdi

Kuaförden çıkarkan gazeteceilerin sorularını yanıtlayan Bengü,
"Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününün sizin için anlamı nedir?" sorusunu; ‘Uzun bir süre hiçbir şey ifade etmiyordu benim için ama bu sene ilk defa bir anlamı var' şeklinde cevapladı.
'HEDİYEYE GEREK YOK'
'Hediye bekliyor musunuz? sorusunu ise şöyle cevap verdi: 'En önemlisi birbirini düşünmek. Huzur olsun, kavga, gürültü olmasın yeterli bence. Hediyeye de gerek yok'
'BELİRLİ BİR TARİH YOK'
Sevgilisi Selim Selimoğlu
ile 'evleniyor' haberlerine de açıklık getiren şarkıcı; 'Belli bir tarih yok, Selim ile biz 9 aydır güzel bir ilişki yaşıyoruz. İnşallah sonu öyle güzel mutlulukla biter.’
Bengü’nün
telefonunun ekranında sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Elif Bayram