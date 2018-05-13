'Beni dolandırdı' dediği kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde Ankara yolu üzerinde kendisini 50 bin lira dolandırıldığı iddia eden Doğan Sönmez (63) ve Hülya Büyükkaplan (28) isimli kişiler kısa süreli tartışmanın ardından kavga etmeye başladı.





BIÇAKLAYIP KAÇTI





Kavga esnasında Doğan Sönmez, belinden çıkardığı bıçak ile Hülya Büyükkaplan'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kavganın ardından Sönmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





YOLDA HAYATINI KAYBETTİ





Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Hülya Büyükkaplan'ın hastaneye kaldırırken yaralı kadın yolda hayatını kaybetti. Ambulansta kalp masajı ile hayata geri döndürülen Hülya Büyükkaplan kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın sonucunda Büyükkaplan hayatını kaybetti. Ayrıca Hülya Büyükkaplan'ın ise fuhşun çeşitli suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.





KADININ YAKINLARI ADAMI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ





Hülya Büyükkaplan'ı bıçaklayıp olay yerinden koşarak kaçan Doğan sönmez olay yerine yakın bir yerde Büyükkaplan'ın yakınları tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının yakınları Sönmez'i dövüp olay yerinden uzaklaştı.





Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez'i elinde bıçakla yaralı bir halde buldu. 63 yaşındaki Doğan Sönmez Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi.





Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.