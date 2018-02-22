Benin Cumhurbaşkanı idam cezasını kaldırdı



GAMBİYA DA İDAM CEZASINI KALDIRDI

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Joseph Djogbenou'nun bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada, kararnameyle Talon'un, haklarında idam kararı bulunan 14 mahkumun cezasını müebbete çevirdiğini söyledi.'Bu karar, ülkemizin her yerde idam cezasının kaldırılmasından yana olduğunun ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesini kabul ettiğinin göstergesidir' diyen Djogbenou, Benin'in uluslararası taahhütleri yerine getirmek için bu kararı aldığını ifade etti.Djogbenou, böylece Benin cezaevlerinde idama mahkum edilmiş kimsenin kalmadığına dikkati çekti. Anayasa Mahkemesi ülkede, 4 Ağustos 2012'de "idam cezası verilmemesi" yönünde karar almıştı.Afrika ülkelerinden Gambiya'da da bağımsızlığının 50. yıl dönümünde, geçen pazar günü idam cezasızının kaldırıldığı ilan edilmişti.AA