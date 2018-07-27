Bennacer: İstila var!

Adı bir süredir Galatasaray’la anılan Empoli’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bennacer, “Gazetelerde yazılanları okumuyorum ama Türk taraftarların mesajlarıyla istila edilmiş bir sosyal medya profilim oldu. Dürüst olmak gerekirse böyle mesajlar almak güzel bir şey. Ama ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim” diye konuştu.

Hedefinin Serie A’da kalmak olduğunu belirten Cezayirli yıldız, “Kendimi burada test etmek istiyorum” dedi.

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