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Bennell’a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza

Manchester City ve Crewe Alexandra’nın eski genç takım çalıştırıcısı Bennell’a, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası verildi.

Bennell’a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza
Eski teknik direktör Barry Bennell, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası aldı.

Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında İngiltere’de Manchester City ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Barry Bennell’i suçlu buldu. 64 yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 

WOODWARD AÇIKLAMIŞTI


Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United’ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell’in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.



2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

AA


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