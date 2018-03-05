Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!

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Bennu Gerede'nin değişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu

Unutmadan; Paris ya da Londra'da moda eğitimi almaya karar veren, şimdiden 'Diablo' markası altında tasarım yapan Dilan, Alex Sabuncu ile yeni bir aşka yelken açmış.

Motor tutkunu Dilan Erkaya kazayı yine de ucuz atlatmış.

Bennu Gerede

Çiğdem Saltık

18 yaşındaki oğlude kaza yapmış, motosikletin altında kalmış. Sağ ayağının aşil tendonundan sakatlanmış. Bali'de ameliyat olmuş ama başarısız geçmiş, enfeksiyon kapmış.bunun üzerine oğlunu İstanbul'a getirmiş.bugün ikinci kez ameliyat masasına yatacakmış.