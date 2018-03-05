Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!

POSTA
Bennu Gerede
18 yaşındaki oğlu Dilan, Bali'
de kaza yapmış, motosikletin altında kalmış. Sağ ayağının aşil tendonundan sakatlanmış. Bali'de ameliyat olmuş ama başarısız geçmiş, enfeksiyon kapmış.
Bennu Gerede
bunun üzerine oğlunu İstanbul'a getirmiş. Dilan
bugün ikinci kez ameliyat masasına yatacakmış.
Bennu Gerede'nin değişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu
Unutmadan; Paris ya da Londra'da moda eğitimi almaya karar veren, şimdiden 'Diablo' markası altında tasarım yapan Dilan, Alex Sabuncu ile yeni bir aşka yelken açmış.
Motor tutkunu Dilan Erkaya kazayı yine de ucuz atlatmış.
Bennu Gerede
Çiğdem Saltık