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Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!

Bennu Gerede oğulları Daren, Dilan, Miro Erkaya ve Kai Ağaoğlu ile 1 yıl önce Bali Adası'na yerleşmiş, yeni bir hayat kurmuştu. 18 yaşındaki Dilan'ın motor tutkusu geçenlerde başına iş açmış

Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!
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Bennu Gerede 18 yaşındaki oğlu Dilan, Bali'de kaza yapmış, motosikletin altında kalmış. Sağ ayağının aşil tendonundan sakatlanmış. Bali'de ameliyat olmuş ama başarısız geçmiş, enfeksiyon kapmış.

Bennu Gerede bunun üzerine oğlunu İstanbul'a getirmiş. Dilan bugün ikinci kez ameliyat masasına yatacakmış.



Bennu Gerede'nin değişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu Bennu Gerede'nin değişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu

Unutmadan; Paris ya da Londra'da moda eğitimi almaya karar veren, şimdiden 'Diablo' markası altında tasarım yapan Dilan, Alex Sabuncu ile yeni bir aşka yelken açmış.



Motor tutkunu Dilan Erkaya kazayı yine de ucuz atlatmış.


Bennu Gerede
 


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