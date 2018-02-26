Bensu Soral, Hakan Baş'ın tek başına eğlenmesine izin vermiyor

POSTA/HALİL KAMUK



'KUTLAMA OLACAK AMA AYRI AYRI DEĞİL'

Bensu Soral ile Hakan Baş nerede evlenecek?

Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da

Bensu Soral hastanelik oldu

Bensu Soral ve Hakan Baş ne zaman evleniyor?

Elif Bayram

Bensu Soral'a geçen Ekim’de de Prag’da evlilik teklifi etmiş, ‘Evet’ yanıtını almıştı. Sevgililer, Eylül’de nikah masasına oturacak. Düğün hazırlığı henüz başlamadı.İkili önceki gün Bebek Koru Kahve’de kahvaltıdaydı., “Bekarlığa veda partisi verecek misiniz?” sorusuna tam yanıt veriyordu ki, devreye Bensu Soral girdi. “Kutlama olacak ama ayrı ayrı değil, birlikte eğleneceğiz” diye konuştu.annesiile babası Diş Hekimi Emin Baş müstakbel gelinlerini çok seviyormuş.