Bensu Soral, Hakan Baş'ın tek başına eğlenmesine izin vermiyor

POSTA/HALİL KAMUK
Hakan Baş,
Bensu Soral'a geçen Ekim’de de Prag’da evlilik teklifi etmiş, ‘Evet’ yanıtını almıştı. Sevgililer, Eylül’de nikah masasına oturacak. Düğün hazırlığı henüz başlamadı.
'KUTLAMA OLACAK AMA AYRI AYRI DEĞİL'
İkili önceki gün Bebek Koru Kahve’de kahvaltıdaydı. Hakan Baş
, “Bekarlığa veda partisi verecek misiniz?” sorusuna tam yanıt veriyordu ki, devreye Bensu Soral girdi. “Kutlama olacak ama ayrı ayrı değil, birlikte eğleneceğiz” diye konuştu.
Hakan Baş’ın
annesi Bilge Baş
ile babası Diş Hekimi Emin Baş müstakbel gelinlerini çok seviyormuş.
Bensu Soral ile Hakan Baş nerede evlenecek?
Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da
Bensu Soral hastanelik oldu
Bensu Soral ve Hakan Baş ne zaman evleniyor?
Elif Bayram