İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Bentley Continental GTC yakalandı

Yeni nesil Bentley Continental GTC için piyasadaki en büyük rakip Mercedes-Benz’in S65 Cabrio modeli olarak görülüyor.

Bentley Continental GTC yakalandı
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, birçok milyonerin ortak seçimi olan iki kapılı cabriolet modeli Bentley Continental GTC’yi yeniledi. İskandinavya’da sıfır derecenin altındaki zorlu kış testlerinde yoğun kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan lüks cabriolet mevcut modele göre daha sportif bir tasarıma sahip görünüyor.

Porsche ve Bentley tarafınan ortak olarak geliştirilen MSD platformu (modüler standart drivetrain) üzerine inşa edilen Continental GTC’de standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek. Kullanılan 6.0 litrelik twinturbo W12 motor 626 beygir güç ve 664 lb-ft tork üretiyor. Bu güçlü motor Bentley’in ZF sekiz-vitesli otomatik şanzımanı ile desteklenmiş. Yeni Continental GTC, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hıza sadece 4 saniyede çıkabiliyor.  Ayrıca ilerleyen dönemlerde ikinci bir güç aktarma organı olarak 542 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motor seçeneği olacak bunun  yanında Porsche Cayenne PHEV’de kullanılan 416 beygir gücündeki V6 plug-in hibrid motor  seçeneğinin sunulması da muhtemel gözüküyor.

Merakla beklenen Bentley Continental GTC’nin, 8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cenevre Motor Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. Aksi halde resmi lansman  4-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Paris Motor Show’da da gerçekleşecek demektir. Ayrıca Bentley önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak.
 

SONY BU DEFA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRABİLECEK Mİ?



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli

Mercedes AMG GT Coupe çok ateşli

Garaj Sepeti’den yatırım atağı

Garaj Sepeti’den yatırım atağı
Land Rover bir efsaneyi diriltti!

Land Rover bir efsaneyi diriltti!
Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak

Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak
Elektrikli araçlar 9 katına çıkacak Türkiye teknoloji merkezi olacak

Elektrikli araçlar 9 katına çıkacak Türkiye teknoloji merkezi olacak
Honda Türkiye rekora koşuyor

Honda Türkiye rekora koşuyor
Volvo’nun sahibi Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı

Volvo’nun sahibi Çinli Geely Mercedes’in yüzde 10’unu aldı
Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor

Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor
10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı

10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı
Yeni Peugeot 508 tüm özellikleri ve Türkiye’ye geliş tarihi ne?

Yeni Peugeot 508 tüm özellikleri ve Türkiye’ye geliş tarihi ne?
Ferrari 488 Pista lansmanı öncesinde sızdırıldı

Ferrari 488 Pista lansmanı öncesinde sızdırıldı