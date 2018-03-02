Bentley Continental GTC yakalandı

Adem Özdoğan

İngiliz lüks otomobil üreticisi, birçok milyonerin ortak seçimi olan iki kapılımodeli’yi yeniledi. İskandinavya’da sıfır derecenin altındaki zorlu kış testlerinde yoğun kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan lüksmevcut modele göre daha sportif bir tasarıma sahip görünüyor.vetarafınan ortak olarak geliştirilen(modüler standart drivetrain) üzerine inşa edilen’de standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek. Kullanılan 6.0 litrelik twinturbo W12 motorgüç ve 664 lb-ft tork üretiyor. Bu güçlü motor Bentley’in ZF sekiz-vitesli otomatik şanzımanı ile desteklenmiş. Yeni, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hıza sadecede çıkabiliyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde ikinci bir güç aktarma organı olarak 542 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motor seçeneği olacak bunun yanında’de kullanılan 416 beygir gücündeki V6motor seçeneğinin sunulması da muhtemel gözüküyor.Merakla beklenen’nin,tarihleri arasında gerçekleşecek olan’nda tanıtılması bekleniyor. Aksi halde resmi lansmantarihleri arasında yapılacak olan’da da gerçekleşecek demektir. Ayrıcaönümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak.