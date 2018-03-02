Bentley Continental GTC yakalandı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley
, birçok milyonerin ortak seçimi olan iki kapılı cabriolet
modeli Bentley Continental GTC
’yi yeniledi. İskandinavya’da sıfır derecenin altındaki zorlu kış testlerinde yoğun kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan lüks cabriolet
mevcut modele göre daha sportif bir tasarıma sahip görünüyor.
Porsche
ve Bentley
tarafınan ortak olarak geliştirilen MSD platformu
(modüler standart drivetrain) üzerine inşa edilen Continental GTC
’de standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek. Kullanılan 6.0 litrelik twinturbo W12 motor 626 beygir
güç ve 664 lb-ft tork üretiyor. Bu güçlü motor Bentley’in ZF sekiz-vitesli otomatik şanzımanı ile desteklenmiş. Yeni Continental GTC
, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hıza sadece 4 saniye
de çıkabiliyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde ikinci bir güç aktarma organı olarak 542 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motor seçeneği olacak bunun yanında Porsche Cayenne PHEV
’de kullanılan 416 beygir gücündeki V6 plug-in hibrid
motor seçeneğinin sunulması da muhtemel gözüküyor.
Merakla beklenen Bentley Continental GTC
’nin, 8-18 Mart
tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cenevre Motor Fuarı
’nda tanıtılması bekleniyor. Aksi halde resmi lansman 4-14 Ekim
tarihleri arasında yapılacak olan Paris Motor Show
’da da gerçekleşecek demektir. Ayrıca Bentley
önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak.
Adem Özdoğan