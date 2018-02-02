İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak

Amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz akıllı telefonların fiyatı artık cep yakacak seviyelere ulaşmış durumda

Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak
Özellikle 2017’de çıtanın bir tık daha yukarı taşındığını söyleyebiliriz. Çerçevelerin iyiden iyiye inceldiği tasarım çizgisi, telefonların fiyatını ise yukarı çekti. Hali hazırda fiyatı en yüksek olan akıllı telefon iPhone X. Amerika’da 999 dolar, Avrupa’da 1150 euro, Türkiye’de ise 6099TL’den başlayan fiyatlarla satılan iPhone X ciddi anlamda pahalı bir cihaz. Peki bu telefonun dış kısmı altın işlemelerle kaplansaydı fiyatı ne olurdu? Öyle görünüyor ki bu sorunun cevabını yakında öğreneceğiz. Karşınızda, iPhone X Bentley Edition.

Son günlerde Instagram’da, iPhone X’in Bentley logosu ile tasarlanmış yeni bir versiyonu ortaya çıktı. Bu yeni versiyon için yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

Görselden de net bir şekilde görüldüğü üzere normalde Apple logosunun bulunduğu kısma Bentley logosu gelmiş. Telefonun kenarlarında ise altın kaplama desenler mevcut. Aynı şekilde dikey olarak konumlanan kameranın çerçevesi de altın kaplama ile değiştirilmiş.

Gelelim iPhone X Bentley Edition için belirlenen etiket fiyatına. Açıkçası bu konu hakkında şu anda hiç bir bilgi yok. İnternet üzerinde geniş çaplı bir araştırma yaptık fakat telefonun fiyatına dair bir bilgi bulamadık. Bakalım konu ile ilgili resmi açıklama ne zaman yapılacak? Beklemedeyiz.

LG V30 PLUS İNCELEME



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rolls-Royce Cullinan göründü

Rolls-Royce Cullinan göründü
Volvo V60 kameralara yakalandı

Volvo V60 kameralara yakalandı

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta
Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı

Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı
Volkswagen Tiguan allspace yolda!

Volkswagen Tiguan allspace yolda!
Otomobil şirketiniz sizi izliyor olabilir

Otomobil şirketiniz sizi izliyor olabilir
Jetta Detroit’e damgasını vurdu

Jetta Detroit’e damgasını vurdu
Peugeot 5008 1.6 dizel – otomatik test sürüşü ve incelemesi

Peugeot 5008 1.6 dizel – otomatik test sürüşü ve incelemesi
Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!

Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!
2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?

2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?
McLaren 2017’de rekor kırdı!

McLaren 2017’de rekor kırdı!