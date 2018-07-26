Benzin sızdıran motosikletin üzerinde şaşırtan uyarı

Adıyaman’da, ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü benzin damlatan motosikletinin üzerine, “Benzin kaçırıyor dikkat edin, sigara içmeyin” yazılı kağıt yapıştırdı.

Uyarı yazısını gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise sürücünün duyarlılığından bahsetti. Sürücünün yaptığı uyarıyı gören vatandaşlar motosikletin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmiyor.