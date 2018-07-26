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Benzin sızdıran motosikletin üzerinde şaşırtan uyarı

Adıyaman’da bir sürücünün benzin sızdıran motosikletinin üzerine yapıştırdığı uyarı yazısı görenleri şaşırtıyor.

26 Temmuz 2018, Perşembe 17:44
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Adıyaman’da, ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü benzin damlatan motosikletinin üzerine, “Benzin kaçırıyor dikkat edin, sigara içmeyin” yazılı kağıt yapıştırdı.

Uyarı yazısını gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise sürücünün duyarlılığından bahsetti. Sürücünün yaptığı uyarıyı gören vatandaşlar motosikletin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmiyor. 

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