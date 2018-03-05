Benzincideki cinsel ilişki ölümle bitti

Mark Howerton, 19 yaşındaki ponpon kadın Cayley Mandadi ile ABD'nin San Antonio şehrinde cinsel ilişkiye girdiği sırada şiddet uyguladı. Genç kadın bunun üzerine yaşamını yitirdi. Howerton, tecavüz ve cinayet iddiasıyla tutuklandı. 
 

Benzincideki cinsel ilişki ölümle bitti
19 yaşındaki Cayley Mandadi, 22 yaşındaki Howerton ile girdiği cinsel ilişki sonrasında yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet zanlısı olarak belirlediği Howerton’ın peşine düştü. Howerton, Mandadi’yi öldürdüğü iddialarını reddetti ve girdikleri sert cinsel ilişki sonucu kızın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Genç kadının ölümünden bir süre önce eski erkek arkadaşları hakkında tartışmaya başladıklarını belirten Howerton, Cayley’in aşırı derecede içki içtiğini ve ecstasy içtiğini öne sürdü.


 

HASTANEYE GELMEDEN ÖLDÜ


Mandadi ile ilişkiye girmek için benzin istasyonunda durduklarını anlatan Howerton, “Sert takıldık” dedi. İlişkiden sonra Mandadi’nin kendisini iyi hissetmediğini anlatan Howerton, “Onu hemen hastaneye götürdüm” dese de Doktorlar, hastaneye geldiğinde 19 yaşındaki kadının beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.


 

TEHDİT ETMİŞ


Kadının bir arkadaşı ise polise verdiği ifadede Howerton’ın bir zamanlar Mandadi’nin yurt odasını darmadağın ettiğini ve onu balkondan atmakla tehdit ettiğini, kadının Howerton’dan korktuğunu söyledi. Adli tıp raporu da kadının vücudunın baştan aşağı çürükler ve çiziklerle kaplı olduğunu, her iki göz kapağının da şişmiş ve çürümüş olduğunu ortaya koydu. Polis, kadının ölümünün fiziksel şiddet içeren cinsel saldırı sonucu olduğuna karar verdi. Howerton’ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu iddia etti.


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