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Benzine 12 kuruş indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi günü 8 ila 12 kuruş indirim yansıtılacak.
 

Benzine 12 kuruş indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara çıkması sonrası üst üste zamlanan benzinde bu kez indirim geliyor.
 
Dünya.com'un haberine göre, Brent petrolde 67 dolar civarına yaşanan gevşeme benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi gecesinden geçerli olmak kaydıyla 8 ila 12 kuruş indirim olarak yansıyacak.

Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı.
 
BİR DEPO YAKLAŞIK 300 TL'YE DOLUYOR
 
Türkiye'de binek otomobiller ortalama 50 litre benzin alıyor. Yapılan bu son zammın ardından İstanbul'da deposunu fullemek isteyen bir vatandaş 290 TL, Ankara'da deposunu fullemek isteyen vatandaş 292 TL, İzmir'de deposunu fullemek isteyen vatandaş 290 TL ödemek zorunda.


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