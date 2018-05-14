Benzine, motorine ve LPG’ye zam!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olacak.

İstanbul’da zamsız fiyatlara göre, benzinin litresi 6 lira 8 kuruş. Motorin 5 lira 53 kuruş, LPG ise 3 lira 38 kuruş.

PÜİS DUYURU YAPMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS), tepkiler nedeniyle benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacağını açıklamıştı.

"İNSANLAR KÜFÜR EDİYOR"

PÜİS 10 Mayıs'ta "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.



