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Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor

27 Şubat 2018, Salı 10:25
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzine yapılacak zammı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internetn sitesinden duyurdu.  PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi. 
 

MOTORİN DE ARTMIŞTI


Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı. 

Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.  

Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte fiyatların İstanbul'da ortalama 5.65 liraya çıkması bekleniyor.


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