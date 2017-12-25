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Benzinle kendisini ateşe verdi, polis yangın tüpüyle müdahale etti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:05
Benzinle kendisini ateşe verdi, polis yangın tüpüyle müdahale etti
Olay, sabah saatlerinde, Şanlıurfa'nın en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç. bağırarak, hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi.

Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.’ye müdahale etti.



Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ŞANLIURFA, (DHA)
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