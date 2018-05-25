Berat Albayrak: Güven Göstergesi

600 MİLYON DOLAR

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolama tesisinin genişletme çalışmaları için ilk 7 yılı geri ödemesiz, 22.5 yıl vadeli, 600 milyon dolarlık krediyi önceki gün onaylamıştı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Böyle bir iklimde, Türkiye’nin böyle bir krediyi finanse etmiş olması, buradaki istikrara ve ekonominin geleceğine güvenin göstergesi” dedi.

BÜYÜME SÜRECEK

Ankara’da dün Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın himayesinde, OPET ve İşkur işbirliğiyle Türkiye’de kadın istihdamını artırmaya yönelik ‘OPET’te Kadın Gücü’ projesinin imza töreni yapıldı. Burada konuşan Berat Albayrak, “Bazı çevreler ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalışıyor. Ancak Türkiye, dünyaya parmak ısırtan projeleri hayata geçirmeye ve büyümeye devam edecek” diye konuştu.

KÂRLILIK ARTAR

Enerji sektörünün herkese açık bir alan olduğunu belirten Berat Albayrak, şunları söyledi: “Sektör olarak kadınlarımızın çok yönlü iş yapma becerilerine, organizasyon ve planlama yeteneklerine, titizlik ve duyarlılıklarına olan ihtiyacımız en üst düzeyde. Ayrıca, araştırmalara göre kadınların aktif rol aldığı şirketlerde, kârlılık ve verimlilik yükseliyor.”

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Kadının güçlü olması halinde Türkiye’nin de güçlü olacağını belirten Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Son 10 yılda Türkiye’de 8 milyon 684 bin kişilik işgücü artışı yaşadık. Bunun 4 milyon 178 bini, kadınların işgücüne katılımıyla gerçekleşti” dedi. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de istasyonlarındaki 1541 kadın çalışan sayısını, 2020’ye kadar 5000’e çıkartacaklarını söyledi.