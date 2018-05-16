Berat Albayrak: Meslek liselerinin sayısı arttırılmalı

Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı, "Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında düzenlenen "Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" protokol imza töreninde konuştu.

Enerji alanında işleri başarıyla yürütecek, hedeflerin ötesine taşıyacak gençlerin yetiştirileceğini ifade eden Albayrak, "Yerlileşme ve yerli üretim dedik. Enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesi gerekiyor dedik. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Artık teknoloji kullanan değil, üreten ve ihraç eden ülkelerin altın çağını yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaptıracak olan, teknoloji alanında da üretim ortaya koymasıdır. Tüm stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı değil, Türkiye'nin bu alanda üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı

Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, "Bunları ne kadar geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Enerjinin her alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da aynı ölçüde olmak zorunda." diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen yatırımın, insana yatırım olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor. Bizi hedeflerimize ve geleceğe taşıyacak gençlere yatırımın temellerini atıyoruz. Bu hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. Aralarında Hatay, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek."

"MESLEK LİSELERİNİN SAYISI ARTTIRILMALI"

Meslek liselerinin sayılarının daha da artırılması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, gelişmiş ülkelerde mesleki eğitime ciddi önem verildiğini söyledi.

Albayrak, sanayi ve akademi iş birliğiyle enerji alanında yeni gelişmeler yaşanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesidir. Meslek lisesi bir ülkenin büyümesi, gelişmesi ve üretmesi için önemlidir. Daha yolun başındayız daha büyük başarılara imza atacağız. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde Türkiye'nin yetkinliğini artırmak. Türkiye'nin kara ve deniz sondajcılığında kendi hedeflerine, kendi imkanlarıyla ilerleyeceğine inanıyorsak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerinde hayal ederek tek tek hedeflerimize bu sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Heyecanımızı, motivasyonumuzu işte bu gençlerimizin üzerine inşa ediyoruz. İşte bu yatırımlarla, büyük ve güçlü Türkiye idealini daha da ileriye taşıyacağız."

Söz konusu eğitim projesi, Nurol Holding, Sabancı Vakfı, TANAP Doğalgaz İletim AŞ ve Doğanlar Holding'in destekleriyle gerçekleştirilecek.