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Berat Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü dolayısıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından gece yarısı bir paylaşımda bulundu

26 Şubat 2018, Pazartesi 08:57
Berat Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için videolu paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "iyi ki doğdun başkomutan" hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı.


SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.


 

"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKOMUTANIM"


Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi. 

İşte o video: 





 


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