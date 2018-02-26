Berat Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için videolu paylaşım



SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKOMUTANIM"

İşte o video:

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "iyi ki doğdun başkomutan" hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi.