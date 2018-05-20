Başiskele ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda ağır epilepsi krizleri geçirmeye başladı. DHA'nın olayı gündeme getirmesiyle Ankara Valiliği devreye girdi. GATA'da 1 ay önce yapılan başarılı bir operasyonla Utku Berat'a epilepsi pili takıldı. Utku Berat'ın nöbetleri sona erdi.

Pilin takılmasının ardından oğlunun epilepsi krizlerinin sona erdiğini söyleyen Hayrettin Dinçay, "Berat 17 günlükken bu hastalık başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar çok çetin bir mücadele verdik. Çocuğuma 1 ay önce epilepsi pili takıldı. Şu anda iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Nöbetleri neredeyse tamamen kesildi. Ara sıra oluyor, onu da fark etmiyoruz bile. Eskisi gibi nöbetler yok. Ben oğlumun yürüyüp, konuşmasını tabii ki istiyorum. O da Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ben oğlumu bu şekilde kabullendim. Ölene kadar da ona bakacağım. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Berat fizik tedaviye başladı. Şu anda fizik tedavi devam ediyor. Benim tek isteğim çocuğumun yürümesi" dedi.

'EVLADIMIN ELİNDEN TUTUP GEZDİRMEK İSTİYORUM'

Epilepsi krizlerinin sona ermesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Dilek Dinçay ise, "Berat doğduğunda, 17 günlükken, morarmalar başlamıştı. 8 yıldır da devam ediyor. Günde 30-40'ın üzerinde nöbet geçiriyordu. İlk tanısında dirençli epilepsi denilmişti. Biz çok uğraştık, ama hiçbir zaman ilaçlara tepki vermedi. GATA'ya yatırdılar. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız Berat'ın nöbetlerinin azalması. En azından acılarının biraz dinmesi. Ameliyat olalı yaklaşık 1 ay oldu. Bu süreçte 2-3 atak haricinde bir nöbetimiz olmadı. Çocuğumuzun yürümesini, konuşmasını, anne-baba demesini isteriz. Ben evladımı elinden tutup gezdirmek istiyorum" diye konuştu.