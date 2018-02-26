Beren Saat: Pasta üflemeye kahvaltıda başladım

Beren Saat
kutlama fotoğrafını "Bu yıl kahvaltıda başladım pasta üflemeye ve anladım ki; sevgi de büyüyor, bizim gibi, yıllar geçtikçe " notu ile Instagram'da paylaştı.
Uzun zamandır sosyal medya hesabından bir şey paylaşmayan Beren Saat,
doğum günü fotoğrafıyla sessizliğini bozmuş oldu.
Öte yandan bir süredir Amerika'da olan ve hamile olduğu iddia edilen Beren Saat geçen günlerde
Türkiye'ye döndü. Muhabirlere "Buraya da mı geldiniz?" diyerek tepki gösteren oyuncu, hamilelik iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?
KENAN DOĞULU'DA EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Kenan Doğulu 34 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın."
Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt!
Elif Bayram