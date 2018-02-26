Beren Saat: Pasta üflemeye kahvaltıda başladım

KENAN DOĞULU'DA EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt!

Elif Bayram

kutlama fotoğrafını "Bu yıl kahvaltıda başladım pasta üflemeye ve anladım ki; sevgi de büyüyor, bizim gibi, yıllar geçtikçe " notu ile Instagram'da paylaştı.Uzun zamandır sosyal medya hesabından bir şey paylaşmayandoğum günü fotoğrafıyla sessizliğini bozmuş oldu.Öte yandan bir süredir Amerika'da olan ve hamile olduğu iddia edilenTürkiye'ye döndü. Muhabirlere "Buraya da mı geldiniz?" diyerek tepki gösteren oyuncu, hamilelik iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:"Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?Kenan Doğulu 34 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın."