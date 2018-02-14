Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt!

Bir süredir Amerika'da olan Beren Saat
Türkiye'ye döndü. Hamile olduğu konuşulan Beren Saat, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.
Muhabirlere "Buraya da mı geldiniz?" diyerek tepki gösteren oyuncu, iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:
"Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?
Beren Saat
BEREN SAAT'İN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
uzun zamandır tüp bebek
yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı hatta Amerika'ya da bunun için gittiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Gazeteci Bilal Özcan, Seda Sayan'la programında oyuncu Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti.
Beren Saat
ile Kenan Doğulu
Ocak 2012'de, Akaretler'deki W Otel'de düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.
2014'te de Amerika- Los Angeles'taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. 1 Ocak'ta aşklarının 6. yılı doldu.
Kenan Doğulu Beren Saat
için, ''Altı kere evlenme teklif ettim. Çeşit çeşit yerlerde; sahilde, yemekte, konserde, sinemada...'' demişti.
Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?
Beren Saat eriyor
Elif Bayram