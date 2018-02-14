Beren Saat'ten hamilelik iddialarına yanıt!



BEREN SAAT'İN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?

Beren Saat eriyor

Elif Bayram

Bir süredir Amerika'da olanTürkiye'ye döndü. Hamile olduğu konuşulan Beren Saat, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.Muhabirlere "Buraya da mı geldiniz?" diyerek tepki gösteren oyuncu, iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:"Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?uzun zamandıryöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı hatta Amerika'ya da bunun için gittiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Gazeteci Bilal Özcan, Seda Sayan'la programında oyuncu Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti.ileOcak 2012'de, Akaretler'deki W Otel'de düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.2014'te de Amerika- Los Angeles'taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. 1 Ocak'ta aşklarının 6. yılı doldu.için, ''Altı kere evlenme teklif ettim. Çeşit çeşit yerlerde; sahilde, yemekte, konserde, sinemada...'' demişti.