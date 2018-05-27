Berfin Erdoğan, Edis ile görüntülendi

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan ve şarkıcı Edis, önceki gün Bebek Lucca'da görüntülendi.

Çıkışta soruları yanıtlayan ikili, haklarındaki aşk dedikoduları sorulunca ''Sadece arkadaşız'' dedi.

Berfin Erdoğan ve Edis, mekandan aynı araçla ayrıldı.

SAHNEDE ZAYIFLADI

Bu arada Edis, 5 Nisan'da yeni albümü 'An'ın tanıtımı için Zincirlikuyu Zorlu PSM'de konser vermişti. Aylarca süren provalarda 8 kilo zayıflayıp forma giren Edis o günden sonra 10 kez daha sahneye çıktı. 2 saatlik şovunda sürekli dans da eden popçu her konserde yarım kilodan toplam 5 kilo daha kaybetti. Edis 80'den 67'ye düştü.







