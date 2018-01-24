Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı

'FALDA AZRAİL ÇIKTI'

KEŞİF YAPILACAK

Senim Tanay

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp balkondan eve giren Cihat Kaycı, iddiaya göre Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü.Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ikinci kez hâkim karşısına çıktı.Duruşmaya Berfin'in annesi Zöhre, babası Ünsal ve erkek kardeşi Kadir Yıldız ile sanığın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Cihat Kaycı, cinayetten bir ay önce olayın falda çıktığını ifade ederek,dedi.Mahkeme heyeti, Cihat Kaycı'nın 5'inci kattaki eve tırmanıp tırmanamadığının belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verdi.Duruşma, yeni tanıkların dinlenilmesi için ve keşif sonucunun kararı etkileyecek olması nedeniyle ertelendi. Cihat Kaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.