Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı

Bolu'da kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı mahkemede "Falda Azrail çıkmıştı" diyerek kendisini savundu

24 Ocak 2018, Çarşamba 09:31
Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı
Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp balkondan eve giren Cihat Kaycı, iddiaya göre Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

'FALDA AZRAİL ÇIKTI'

Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Berfin'in annesi Zöhre, babası Ünsal ve erkek kardeşi Kadir Yıldız ile sanığın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Cihat Kaycı, cinayetten bir ay önce olayın falda çıktığını ifade ederek, "Falda sevgili olarak ben çıkmışım, ikinci kartta ise ara bozan bir kişinin olduğunu Berfin bana anlattı. Hatta üçüncü bir kart daha olduğunu ama bu kartı söylemek istemediğini bana söyledi. Israrım üzerine üçüncü kartta Azrail çıktığını açıkladı. Ben de güldüm tabii ki. Ama şimdi anlıyorum ki bu fal doğru çıktı. Aramıza giren kişi Aziz isimli kişi olmuştur. Cinayet onun yüzünden işlenmiştir" dedi.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, Cihat Kaycı'nın 5'inci kattaki eve tırmanıp tırmanamadığının belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verdi.

Duruşma, yeni tanıkların dinlenilmesi için ve keşif sonucunun kararı etkileyecek olması nedeniyle ertelendi. Cihat Kaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


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