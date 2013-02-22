Berfo Ana son kez kadınların omzunda...

Kayıp ailelerinin sembol ismi haline gelen Berfo Kırbayır, 105 yaşında dün hayatını kaybetmişti. "Berfo Ana" olarak bilinen Berfo Kırbayır'ın oğlu Cemil Kırbayır, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında gözaltına alınmış ancak bir daha haber alınamamıştı.



Berfo Ana, ilerleyen yaşına rağmen kayıp annelerin verdiği bütün mücadelelere katılmıştı. Berfo Kırbayır, her cumartesi Galatasaray Meydanı'nda toplanan "Cumartesi Anneleri" olarak bilinen kayıp yakınlarının birçok eyleminde yer almıştı.

Berfo Ana'nın kırmızı karanfillerle süslenen tabutu cenaze aracına konularak götürüldüğü Galatasay Meydanı'nda son kez Cumartesi Anneleri ile buluştu.

Berfo Ana'nın tabutuna yıllarca elinde taşıdığı kayıp oğlunun fotoğrafı konuldu. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Berfo Ana için helallik alındı. Namazın ardından Berfo Kırbayır'ın tabutu kadınlar tarafından omuzlandı. "Anaların öfkesi katilleri boğacak" sloganı atan kalabalık, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı. Berfo Kırbayır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Iğdır'a götürüldü.

startFlvPlayer_Posta("divFlvPlayer9150","9150","201302","9150-1.jpg");

'ANAMIN GÖZÜ AÇIK GİTTİ'



Kayıp oğlu için onlarca kez Galatasaray’da eylem yapan Berfo Ana’nın bu kez cenazesi meydana geldi. 105 yaşında ölen Berfo Kırbayır gibi yakınları gözaltında kaybolan aileler de tören için oradaydı.

Berfo Kırbayır’ın kızı Fatma Gülmez, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi ve "Anamın vasiyetini yerine getir ne olursun? Anamın gözü açık gitti. Kardeşimin kemiklerini verin, anamın yanına yatıralım" dedi.

Törende konuşan Berfo Ana'nın oğlu Mikail Kırbayır da "Annemin ölmeden önce son cümlesi de ’Beni oğlumun kemiklerini bulmadan gömmeyin’ oldu. Annem, 105 yaşındaydı, 32 yılını oğlunu aramakla geçirdi. O, oğlunun bir kemiğine bile razıydı. Ancak bu konuda kendisine söz verenler bunu yerine getirmedi. Annemizin, Cemil’in kemikleri bulunmadan toprağa gömülmesine sebep olan herkesin hak ettikleri cezaları almaları için Kırbayır Ailesi olarak mücadele edeceğiz, bunu da buradan duyuruyoruz. Gözün arkada kalmasın, senin taşıdığın resmi taşımaya devam edeceğiz. Toprağın bol olsun" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR



Fatma Gülmez konuşurken kızı Seval Gülmez de gözyaşlarına boğuldu. Berfo Kırbayır’ın cenazesi alkışlarla Galatasaray Meydanı’ndan uğurlandı. BDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş, gündemi ilişkin soruları yanıtlamaktan " Berfo ana için göremizi yerine getiriyoruz" diyerek reddetti.

'BİR AYIPLA KARŞI KARŞIYAYIZ'



Kayıp ailelerinin sembol ismi haline gelen Berfo Kırbayır'ın cenazesi Galatasaray meydanındaki törenin ardından Şakirin Camii'ne getirildi.

"Berfo Ana"nın cenazesine CHP Genelbaşkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu ile 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan AK Parti Eski Milletvekili Prof.Dr. Zafer Üskül de cenazeye katıldı. Cenazede konuşan Gürsel Tekin, " Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere hepimizini büyük bir sorumluğu var. Sayın Başbakan 'Berfo Ana'yı sarayını çağırmıştı. Berfo Ana, oğlu bulunmazsa hakkını helal etmeyeceğini söylemişti. Berfo Ana'nın hakkını helal etmeyeceği Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri olarak o ayıpla karşı karşıyayız" diye konuştu.

















