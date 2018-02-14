Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali 10 - 13 Mayıs'ta!

10 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve gelenekselleşmesi planlanan “Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali” hem ziyaretçilerine hem de Bergamalılara, hep birlikte üreterek, izleyerek, deneyerek ve tartışarak, Türkiye’de örneği olmayan bir deneyim alanı hazırlıyor.
Berlin
ve İstanbul
merkezli sanat kolektifi Kabak & Lin
, Allaturca Management
ve Bergama Belediyesi
, yeni bir uluslararası tiyatro festivali için bir araya geldi. Bergama’nın binlerce yıllık mekânları ve kültürü ile beslenecek olan festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kuracak. Festival etkinliklerinin gerçekleşeceği tarihle içiçe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis, ve Bergama’nın meydanları (Cumhuriyet Meydanı), bahçeli çınar altı kahveleri (Arasta), parkları (Çamlı Park) ve dar taş sokakları, etkinliklerin ve üretimin tüm şehre yayılmasını sağlayarak, gündelik ve tarihi mekânların, aynı amaçla iç içe geçmesini sağlayacak.
Bergama’yı kültür sanat
takipçileri için bir buluşma noktası ve alternatif bir tiyatro şehri yapmak hedefiyle yola çıkan festival programı 4 ana bölümden oluşuyor. (“Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım”) Bu 4 bölüm bünyesinde Uluslararası katılımcılarla, Türkiye’de son yıllarda üretilmiş önemli işlerden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü gruplarla, alanında tecrübeli bir ekibin oluşturduğu festival atmosferine, bölgede yaşayan sanatçıları ve tarihi yerel üretim metotlarını da dahil ederek çok yönlü bir program oluşturuyor. Detaylı program çok yakında açıklanacak.
Nazlı Erdol