ATV’nin efsane dizisi 'Karadayı'nın oyuncuları Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aradan sonra sinema filmi için bir araya geleceği iddia edilmişti. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Karadayı' dizisindeki uyumları ile dikkat çeken Bergüzar Korel ile Kenen İmirzalıoğlu'nun kapısını bir yapımcının film projesi için çaldığı ve ikili ile prensipte anlaştıkları konuşuluyordu.

İDDİAYI YALANLADI

Önceki akşam Esra Erol'un doğum günü partisine katılan ve burada sahneye çıkarak şarkı söyleyen Bergüzar Korel gece sonunda da magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Gazeteciler güzel oyuncuya önce "Yeni bir proje var mı?" diye sordu. Korel, "Hayır, Vatanım Sensin'in finalinin ardından dinleneceğim" deyince bu kez muhabirler çıkan haberleri hatırlatarak "Kenan İmirzalıoğlu ile bir filmde rol alacağınız konuşuluyor ama" diye sordu. Bergüzar Korel, "Ben de haberi gazeteden öğrendim. Bana öyle bir teklif gelmedi. Öyle bir proje yok" dedi.

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