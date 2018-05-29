Hayvanlara uygulanan vahşete karşı sessiz kalmayan Bergüzar Korel, son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinin çekimlerinin yapıldığı Beykoz Kundura Fabrikası'nın yakınlarında yaşadığı bir vahşete tepki gösterdi.

İşkence görmüş bir köpeğin görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Bergüzar Korel şunları yazdı:

''İzleyin! İki yıldır Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekim yapıyoruz ve Vatanım Sensin ekibi olarak diğer hayvansever insanların da desteğiyle başta plato içinde olmak üzere tüm dostlarımız ile ilgileniyoruz. Yıllardır buradaki ya da sokaktaki hiçbir köpek tarafından ısırılmadım, saldırıya uğramadım! Hani korkup korkup belediyeyi arıyorsunuz ya alıyorlar bu günahsızları açlığın, hastalığın, susuzluğun kol gezdiği barınaklara! Önce bunu bir görün artık, hiçbir köpek, kedi, kuş dünya üzerindeki hiçbir canlı-insan dışında-durup dururken size zarar vermez!

'BİR MANYAK GELİP KUYRUĞUNU KESİYOR'

İstisnalar olduğu aşikardır ama bu yine de onları zehirlemek, eziyet etmek, öldürmek hakkını sana vermez! Bu güzel çocuk platonun kapısının dışında yaşayan henüz yetişkin olmamış bir bebek…

Sabaha karşı 03:00'te ağzından kan ve köpük gelmeye başlıyor, çünkü zehirleniyor! Nedense her fırsatta baktığımız köpekleri almaları için belediyeye şikayet eden onca insan, bu çocuk can çekişirken kılını kıpırdatmıyor, sonra bir deli geliyor, bir manyak ve zehirlenmiş bu köpek zehir kuyruktan çıkar deyip köpeğin kuyruğunu kesiyor, canlı canlı hayvanı bağırta bağırta! Oradaki bir akıllı insan da sen ne yapıyorsun demiyor!

Hayvan perişan kan revan içinde, bu çocuğu bugün kliniğe yolladık, dua ediyoruz kurtulması için. Size bugün bunu yapan yarın çocuğunuza aynı şeyi yapar falan demeyeceğim, çünkü bu bakış açısıyla sizi ikna etmek zorunda değilim, çünkü bu bana son derece korkak, riyakarca ve hesaplı geliyor, tehlikenin ancak bize değeceği korkusuyla değil gerçekten bu zulme dur demek isteyen insanlara sesleniyorum. Bu dünyadaki tüm canlılar eşittir, bana da, sana da, onlara da nefes alma hakkı tanıyan tek güç Yüce Allah'tır!

Bu zulme ses çıkarmayan herkes bu eziyeti yapanla eşdeğerdir! Hayvan doyuracağına çocuk okut, aile doyur filan diyenler çıkacaktır elbet, ne yaptığım Allah ile benim aramdadır siz tatmin olacaksınız diye göz önünde şov yapmayacağımı bilen bilir! Saygı ve sevgilerimle…''