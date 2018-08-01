Oyuncu Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi'nin Ortakent-Yahşi’deki bir plaja astığı ‘Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır’ tabelasına “Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle tepki verdi.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kısa sürede sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından Bodrum Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bodrum Belediyesi yetkilileri tabelanın “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın mavi bayrak kriterlerinin gereği olduğu için sahile asıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımda, Mavi Bayraklı bir plajımızda bulanan tabela ile ilgili çok sayıda ileti almaktayız.

Söz konusu bu tabela, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı ile yapılan protokolde uymak zorunda olduğumuz; "Mavi Bayraklı Plajlar Zorunlu Kriteri" olan 23. madde gereği koyulmuştur.

Bodrum Belediyesi olarak özellikle sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onlarsız bir yaşam düşünmüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde belediyemizin almış olduğu "Yılın Doğa Dostu Şehri" ödülü çalışmalarından birisi olan modern çevre ve hayvan dostu doğa plajımız Gümüşlük'te yakında halkımızın ve minik dostlarımızın hizmetine girecektir.

Tüm sevimli dostlarımız için bu ve buna benzer projelerimiz daha önceden olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirilmeye devam edecektir. Halkımıza bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz”



