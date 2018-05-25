Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir? Neden boşanıyorlar?

Şu sıralar "Savaşçı" dizisinde boy gösteren Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu boşanma kararı aldı. Merve Şarapçıoğlu, eşinin sadakatsiz biri olduğunu söyleyip açtı ağzını yumdu gözünü... Şarapçıoğlu, Oktay için "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor." dedi. Ayrıca Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istedi.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde öğrenci olan Merve Şarapçıoğlu, adını Berk Oktay ile yaşadığı aşk ile duyurmayı başarmıştır. Çift, 2010 yılından beri birlikte. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu 2016 yılında dünya evine girdi.











