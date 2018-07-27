Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü gözü dağılmış fotoğrafının, Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın da çıplak fotoğrafları yayılmıştı.

Berk Oktay, geçen aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.





Sözcü'nün haberine göre; oyuncunun avukatı Serdar Öktem, ''Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız'' ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü çiftin özel fotoğrafları, Merve Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hacklendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi, kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı.

BOŞANMA KARARI GELDİ

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yine çıplak fotoğraflar sızmış ardından Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun boşanma davası başlamıştı.

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'a ağır suçlamalarda bulunmuştu: ''Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT İSTEDİ

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.