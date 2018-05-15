Magazin dünyası bu haberi konuşuyor. Uzun süredir birlikte olan Burcu Esmersoy'la Berk Suyabatmaz bu akşam New York'ta nikah masasına oturdu. Düğün New York Başkonsolosluğu'nda yapıldı. Berk Suyabatmaz'ın ailesi ve Burcu esmersoy'un kız kardeşi ile yakız arkadaşları törende yerini aldı. Bu gelişme sonrası Berk Suyabatmaz hakkındaki bilgiler merak edildi.





BERK SUYABATMAZ KİMDİR?





1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen İş Adamı Berk Suyabatmaz aslAntalyalya'lıdır ve Antalya'da dünyaya gelmiştir.





İş hayatı dışında sosyal hayatı ilede sıkça gündeme gelen Berk Suyabatmaz son olarak 2017 yılında güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile birlikteliğiyle sıkça gündeme gelmektedir.





Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşan Berk Suyabatmaz'ın günümüzde oldukça fazla bir takipçisi vardır.





Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Berk Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ilede ilgilenmektedir.





Berk Suyabatmaz Ne İş Yapar?

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamıdır.





Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.





İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.