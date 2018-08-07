Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Instagram'daki paylaşımlarıyla ünlenen ardından "İstanbullu Gelin" dizisinde rola alan ve şu sıralar Show TV'de "Meleklerin Aşkı"nda başrol oynayan Berkay Hardal, sürpriz bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. Hardal’a da Ayşe isminde Arap bir hayranı, Karaköy'de bir binayı oyuncunun fotoğrafıyla kaplayarak “Benimle evlenir misin?” diye sordu.

Bu flaş evlilik teklifi sonrası "Berkay Hardal kimdir?" sorusu gündem oldu.

BERKAY HARDAL KİMDİR?

18 Kasım 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi alan Berkay Hardal, Star Tv'de yayınlanan başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. İlk deneyimine rağmen oyunculuk yeteneğini ortaya koyan Berkay Hardal dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimi sonrası Meleklerin Aşkı dizisinde başrol teklifi aldı.

Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hira Koyuncuoğlu ile 1,5 yıldır birlikte.