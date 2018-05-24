Berkay: Kızım baba dedi

Bir balıkçıdan akşam yemeğinden çıkarken görüntülenen Berkay, "Kızım Arya çok büyüdü ve babacı oldu. Artık ‘Baba’ diyor. Ne kadar müthiş bir duygu anlatamam.

'MAMANI YEDİRİYORUM, ALTINI TEMİZLİYORUM, SEN BABA DİYORSUN'

Bazen eşim Özlem kızıyor Arya’ya. 'Mamanı yediriyorum, altını temizliyorum, ama sen, 'baba' diyorsun’ diye. Tabii bu işin espirisi” şeklinde konuştu.

*Çİft bu sabah kızları ile birlikte İspanya tatiline çıktı.