Berkay Özcan sürprizi! Bir ilki yaşayacak

Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı’nın, 28 Mayıs’ta İran, 1 Haziran’da Tunus ve 5 Haziran’da Rusya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, “Almanya’nın VfB Stuttgart Kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım’ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.

İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.



