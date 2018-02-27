Berkin Elvan davası ertelendi

DURUŞMA 10 MAYIS'TA



ANNESİ VURULMA ANINI İZLEMİŞTİ

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Berkin Elvan anmasında şoke eden fotoğraf

Berkin Elvan'ın annesi; oğlunun vurulma anını izleyince fenalık geçirdi

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Gizem Yetil

Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013'te başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava, ertelendi.Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs'a bıraktı.Bir önceki duruşmada Berkin’in vurulduğu anın görüntüleri mahkeme salonunda gösterilmişti. Görüntüleri izleyen anne, “Kolun kopsaydı katil. Ciğerin yansın katil” diyerek feryat edip fenalık geçirdi.Berkin’in vurulduğu anın görüntüleri mahkeme salonunda gösterildi.Mahkeme salonunda baygınlık geçiren anneyi güvenlik görevlileri omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.