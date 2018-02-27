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Berkin Elvan davası ertelendi

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davası ertelendi

Berkin Elvan davası ertelendi
Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013'te başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava, ertelendi.
 

DURUŞMA 10 MAYIS'TA


Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs'a bıraktı. 


ANNESİ VURULMA ANINI İZLEMİŞTİ


Bir önceki duruşmada Berkin’in vurulduğu anın görüntüleri mahkeme salonunda gösterilmişti. Görüntüleri izleyen anne Gülsüm Elvan, “Kolun kopsaydı katil. Ciğerin yansın katil” diyerek feryat edip fenalık geçirdi.
Berkin’in vurulduğu anın görüntüleri mahkeme salonunda gösterildi.Mahkeme salonunda baygınlık geçiren anneyi güvenlik görevlileri omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

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