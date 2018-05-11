Berkin Elvan’ın annesinden tanık polislere: Anneler Günü'nde beni hatırlayın
Gezi olayları sırasında 16 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği başına isabet eden 14 yaşındaki Berkin Elvan ölmüştü. Polis F.D. hakkında ‘Olası kasıtla öldürmek’ten İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava dün tanık ifadeleriyle sürdü
TUTUKLAMAYA RET
Tanık polisler gaz fişeğini fırlatanı tanımadıklarını söyledi. Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, tanık polislere tepki gösterip “Hafta sonu Anneler Günü. O gün beni hatırlayın” dedi. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme davayı 19 Eylül’e erteledi.