265 gündür komada bulunan Berkin Elvan'ın durumu kritik Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013'te evinden ekmek almaya çıktığı sırada başına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaralanan ve 265 gündür komada bulunan Berkin Elvan'ın durumu dün akşam fenalaştı. Doktorları ailesine, yaşam destek ünitesine bağlanan Berkin'in vücut fonksiyonlarının iflas ettiğini ve durumunun kritik olduğunu söyledi.



Berkin Elvan, Gezi eylemleri sırasında evinden ekmek almaya giderken kafasına isabet biber gazı kapsülü nedeniyle 16 Haziran 2013 tarihinde yaralandı. O tarihten itibaren önce Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ardından da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam 265 gündür yatan Berkin, 15. yaşına da komada girdi. Berkin Elvan'ın durumu dün akşam birden kötüye gitti.

KALP FONSİYONLARI STABİL



Kalbi duran Berkin, yaşam destek ünitesine bağlandı. Geceden bu yana birkaç kez duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Berkin, yaşam destek ünitesine bağlı tutuluyor. Yapılan müdahale ile stabil edilmiş son durum kalp fonksiyonları stabil hale getirilen Berkin'in durumu önceki seyrine döndü.

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU



Berkin'in durumunun kötüye gitmesiyle sevenleri de geceden itibaren hastaneye koştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplananlar Berkin'in ailesine destek oldu. Grup Yorum üyeleri de Berkin için bekleyişe katıldı ve şarkılarıyla destek verdiler. Bugün de HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı sanatçı Pınar Aydınlar hastaneye gelerek, Berkin'in babası Sami Elvan'a destek oldu. Barış Atay, CHP'li vekil İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve Melda Onur hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyor.



AİLESİNDEN ÇAĞRI



Berkin'in ailesi Twitter hesabından şu çağrıda bulundu:



"Çağrımızdır: Berkin hastanede yogun bakimda ve halen yuksek risk devam ediyor. Biz hastanedeyiz. Tum halkimizi hastaneye bekliyoruz."

