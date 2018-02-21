Berlin’de şüpheli paket alarmı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir tren istasyonunda şüpheli paket bulundu. Paket nedeniyle ulaşımda iki saat aksama yaşandı

Berlin’de şüpheli paket alarmı
Berlin’deki Ostbahnhof tren istasyonunda şüpheli paket korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin, tren istasyonundaki şüpheli paketi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

SEFERLERDE AKSAMA OLDU

Federal polis yetkilileri, çantanın içerisinde ne olduğunu açıklamazken, tren seferleri iki saat aksadı.

Almanya, olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerini arttırmış ve havaalanları başta olmak üzere büyük tren istasyonlarında polisler silahlı nöbet tutmaya başlamıştı.

(Mustafa Tığlı /İHA)


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