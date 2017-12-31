Berlin'de tren seferleri durduruldu!

Almanya'nın Berlin kentindeki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görülmesi üzerine, tren seferleri durduruldu

31 Aralık 2017, Pazar 18:40
Berlin'de tren seferleri durduruldu!
Alman polisi, Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görüldüğünü ve bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Polis, bölgedeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını da duyurdu.Dumanın sebebi henüz bilinmiyor.


12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ


Bu tren istasyonu, geçen sene Noel zamanı terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgeye çok yakın. 19 Aralık 2016'da Berlin’de Noel pazarına giren TIR 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Almanya Berlin'de TIR Noel pazarına girdi: 12 ölüAlmanya Berlin'de TIR Noel pazarına girdi: 12 ölü
 
Hindistan’da feci kaza !

Hindistan’da feci kaza !
Savrulan ciple burun buruna geldi

Savrulan ciple burun buruna geldi
İran’da göstericiler valiliği ele geçirdi

İran’da göstericiler valiliği ele geçirdi
İran'da tansiyon düşmüyor: 2 ölü

İran'da tansiyon düşmüyor: 2 ölü
İsrail'den açıklama: Atılan roketler İran'dan destek alan örgütlere ait

İsrail'den açıklama: Atılan roketler İran'dan destek alan örgütlere ait
Emekli prensler hakkında asılsız iddiada bulunanlara kovuşturma

Emekli prensler hakkında asılsız iddiada bulunanlara kovuşturma
İran karıştı!

İran karıştı!
İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

Suriye'de önemli gelişme! 'Milli Ordu' adı altında birleştiler

Suriye'de önemli gelişme! 'Milli Ordu' adı altında birleştiler
Paris'in son porno sineması kapanıyor

Paris'in son porno sineması kapanıyor
İsrail UNESCO’dan ayrıldı

İsrail UNESCO’dan ayrıldı