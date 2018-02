Berlinale’den 5 yarışma filminin incelemeleri

‘U-22 JULY’: 72 DAKİKALIK PLAN SEKANSIYLA SAHİCİLİK DEPOLUYOR

Gözde Hatunoğlu

2011’de Utoya Adası’nda 500 kişinin katıldığı yaz kampında yaşanan terör olayına gençlerin gözünden bakan bir yapıt... Erik Poppe, “Bulanık Sular” (“DeUsynlige”, 2008) ile klasik Amerikan sinemasının dilini uygulamasıyla sinemaya bakışını ispatlamıştı aslında. Ama 2016’da Oscar’ın Yabancı Dilde En İyi Film kısa listesine kalan “The King’s Choice”i (“Kongens Nei”, 2016) yönetmenlik-senaryo dengesinde daha tutarlı ve derli toplu bir döneme girdi. Burada da oradaki görüntü yönetmeninin ekmeğini yiyerek İskandinav sinemasında sıradanlaşan el kamerası problemine çözüm öneriyor.Olayın ilk 18 dakikasını sıçramalı kurgu ile çekip doğal renklerin, koyu yeşilin öne çıkmasını sağlıyor. Ardından ise numaralarını çekiyor. Martin Otterbeck’in sinematografisi filmin atardamarı olmuş. Belki Koen Mortier’nin “22 Mayıs”ta (“22 Mei”, 2010) aynı olayı birkaç kez yaşatarak ve geri-ileri sarıp hikaye kurgusunu parçalayarak devrim yaptığı terör gerilimi kadar etkili değil bu film. Ama Norveçli Poppe temiz çekilmiş bir eserle karşımızdan ayrılıyor.Parkta terör grubundan kaçan gençleri sömürmeden gözlemleyen yönetmen, onları ormanda ve su kenarında da usul usul izliyor. Ardından olaya girince ‘72 dakika uzunluğunda plan sekans’ ile özenli ve gerçekçi bir işçilik çıkarıyor. Bu sayede Sebastian Schipper’in tek plandan oluşan “Victoria”sı (2015) ile yakın akrabalık kuruyor. Ama oradaki senaryo sorunu burada süre uzamadığı için batmıyor göze. Görsel yapı tutarlılık, dramatik yapı dakiklik anlamında sınıfı geçiyor. Yönetmen tek bir cep telefonu kullanımında bile bu uzun planın içerisinde gerilim yüklü bir an yaratabiliyor.“U-22 July” (“Utøya 22. Juli”, 2018) aslında Norveç gibi rahat bir ülkede geçtiği için daha da hatırlanacak bir ‘gerçekçi terör gerilimi’ denemesi. Poppe’nin de kariyer zirvesi olarak son iki filminde gerçek olaylara yaklaşma becerisini ortaya koyuyor. ‘El-omuz kamerası’ndan ‘popüler sinema dili’ne yönelirken ahenk yüklü işlere imza atmak çok kolay değil. Bu da daha önce İngilizce film çeken yönetmenin Hollywood’a, stüdyolara transferini kolaylaştıracaktır.Laura Bispuri ilk filmi “Yeminli Bakire” (“Vergine Giurata”, 2015) ile Arnavutluk’taki bakirelik problemine bakmıştı. Açıkçası filmin bu meseleyi merkeze yerleştirirken ‘tutarlı sosyal gerçekçiliği’ ile sürüklediği görülebiliyordu. Ama ahlaki açıdan tartışmalı dramatik yapısıyla soru işaretlerine yol açmıştı. Burada ise İtalyan sinemasının uğrak mekanlarından ‘Sardunya Adası’nda geçen bir anne-kız ilişkisi öyküsü var.10 yaşındaki Vittoria’nın Tina ve Anjelica arasında kalması, gerçek anneyi araması filmin ana konusu. Yönetmen çıtayı yükseltmeden oturtmak istediği görsel yapıyı burada da karşımıza çıkarıyor. Hafif grenli doku 2.35:1 formatında anlatılan hikayeyi izletiyor. Sara Casu, Alba Rohrwacher ile Valeria Golino’nun arasında inandırıcılık depoluyor. Filmin süresi uzamayınca bir başka İtalyan çiftliği manzarasının içine girebiliyoruz.Ama sinemadan ayrılırken yönetmenin ilk filmindeki kadar çarpıcı bir söylem yanımıza kar kalmıyor. Ve yine ‘bu film hatırlanacak mı?’ sorusu zihnimizi kurcalıyor. Fakat “Daughter of Mine” (“Figlia Mia”, 2018) kabul etmeliyiz ki tutarlı işler yapan ‘sosyal gerçekçi kadın yönetmen’in klasikliğiyle sıkıyor veya izletiyor. Bu sayede de onu genelde erkek egemen ülke sineması tablosunda bir yere yerleştiriyor.Måns Månsson-Axel Peterson ikilisi, Dogma akımı sonrası İskandinavya’da çiğleşen gerçekçiliğe taze bir formül bulmak için yola çıkıyorlar. Kendisine miras kalan evin illegal kiracılarını oradan atmak için ant içen acayip bir kadının izini sürüyorlar. Nojet, bir özürlü gibi hareket etse de, seks hayatı da yerinde giden rahatsız edici bir tipleme. Adeta Paulina Garcia’nın 2013’te izlediğimiz ‘Gloria’ karakterinin İsveçli kardeşi gibi. Onun akrabası Sonia Braga’nın Clara’sıyla (bkz. Aquarius / 2016) da yakın ilişki kuruyor. Bu yaştaki şiddete ve cinselliğe eğilimi ile ‘kadın Terminatör’ etkisi yaratıyor.Yönetmenler onu gözlemlemek için yakın plandan uzak durmamışlar. Buna alt açılar da karizmatik destek verebiliyor. Bu yakın temas da filmin ‘kor’ destekli estetiğini yorumluyor. Ses kurgusundan ve tasarımından destek alan atmosfer duygusu aslında konformist yaşamların uzağında bir temas galerisi yaratıyor adeta. Nojet’nin açılımları ile yüzleşirken aslında sürekli ateş altında kalmanın, koyu renklerin esiri oluyoruz. Bir yere sıkışırken ise büyük gözlüklerle de ‘teleobjektif’ kullanımının anlamı ortaya çıkıyor.Film “Gloria” (2013) gibi başlasa da zamanla bir emlak çekişmesine, bir intikam filmine dönüyor. Onun yolunu “Siyah Gelinlik” (“La Mariée était En Noir”, 1968) ile kesiştiriyor. Adeta ateşin, korun, odunun, kömürün bıraktığı lekenin gerçekçi estetiğini arayarak ‘iz bırakmak’ istiyor “The Real Estate” (“Toppen Av Ingenting”, 2018). Bu damarı Zeki Demirkubuz’un “Kor”undan (2016) daha berrak ve kalıcı bir filmle destekliyor.Leonore Ekstrand etkili performansıyla kült olmak için ant içiyor. Film bir yana ama onun ‘yeraltı dünyası kahramanı’ olarak çığır açma ihtimali çok yüksek. Bu konuda seyirciler de üretecektir muhtemelen... “The Real Estate”, ilk kez bir arada film çeken yönetmen ikilisinin yüksek uyumuyla, ‘mesafeli’ de durabilen ve sisteme nefret kusan bir yapıt. Bunu ise karizmatik bir dille süslüyor.Dağa çıkan bir çocuğun Hıristiyanlığı öğrenmesi 2017 Sundance yarışmasında açılan Amerikan dini propaganda filmi “Novitiate”den farksız... Açıkçası Amerikan ve Fransız olması fark etmeksizin sinemanın en bayat tekniklerini kullanırsanız, bunun peşine bir gerçekçilik takarsanız sonuç kaçınılmaz bir başarısızlık. Cédric Kahn zamanla Fransız sanat sinemasının sömürüye açık kanadının bireyi olarak daha da yerini garantiliyor. Burada açıkçası bu işlevini yerine getririken ‘iman mekanları’nı avlıyor.“The Prayer”in maceradan anladığı ilkokul birinci sınıf için ‘Hıristiyanlık dersi’. Kabak gibi gözümüze sokulan ‘dua’ ismi de bu boyutsuz kaygıyı besliyor. En kaba haliyle 107 dakika boyunca didaktizmi kökleyen, sallanan kamerayı ve doğal renkleri sinema sanan bir egzersiz bu. Ama sonuç kafa şişiren ve sinemayı sömüren bir ‘sanat filmimsi’nin ötesi olamıyor. Meselem var diye yola çıkan yönetmen de kariyerinde uçurumdan aşağı yuvarlanmayı sürdürüyor.Böylesi filmler, yarışmalara ‘ülke kontenjanı var’ bahanesiyle alındıkça sinemanın gelişmesi zor. Ama “The Prayer” gibileri sayesinde Fransız sinemasının geriye gittiğini idrak etmek kolaylaşıyor. Böyle tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle bir ders alınırsa majör uluslararası yarışmaların seçkilerindeki kalite artabilir. Zira dini konu alırken ‘din kültürü ve ahlak bilgisi öğretisi/dersi’ne kaymak filmi ‘muhafazakar’ da yapıyor.Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde açılan “Norte: Tarihin Sonu”nu (“Norte, Hangganan Ng Kasaysayan”, 2013) belgesel ve deneysel öğeleri abartması sebebiyle sevmem. Biraz uzun olsa da “Evvelden” (“Mula Sa Kung Ano Ang Noon”, 2014) faşizm tarihi eleştirisinin melankolisiyle vurucudur. Ama Altın Aslanlı Diaz filmi “Giden Kadın” (“Ang babaeng humayo”, 2016) dönem atmosferinden uzaklaşarak ve dört saatin altına düşerek onun özelliklerini kaybetmiştir.“Season of the Devil” (“Ang Panahon Ng Halimaw”, 2018) da benzer sorunları yaşıyor. Lav Diaz, Brillante Mendoza ve Khavn de la Cruz ile birlikte bir gerilla kuşağını duyuruyor. Filipinler’den çıkıp ilk filmlerini çeken genç yönetmenlere de cesaret depolayan bir öncü kuşak bunlar şüphesiz.Ama Lav Diaz, siyah-beyazı post-prodüksiyonda hallettiği için riskli bir sinema yapıyor. Süreyi uzatınca bir saatlik tamamı doğaçlama çekilmiş monologlara başvurabiliyor. Kısaltınca ise tamamen üzerine uğraşılmamış anlar bütününe kayabiliyor. “Season of the Devil”ın problemi bu. Ortaya öylesine şarkı söylemeyi müzikal olarak algılayan bir film olarak planlanmak. Ne performans becerisi taşıyan oyuncular ne de başarılı bir koreografiden yola çıkıyor.Genele yerleştirilmiş sabit kameradan hiçbir kurala uymadan kendine göre şarkı söyleyip derdini anlatan kötü sesli insanları izliyoruz. Bu da uzun planlarla örülü yabancılaştırma rekortmenliğini B-tipi bir müzikale götürüyor. Khavn, “EDSA XXX”de (2012) punk öğelerle bezeli sıra dışı ve çılgın bir müzikale imza atmıştı. Orada da Marcos rejiminin yarattıkları dahice taşlanırken koreogafiler iz bırakmıştı. Film yeni milenyumun en yaratıcı ve camp (bilinçli bayağılık estetiği) müzikallerinin arasına girmişti. Külte de dönüştü.Burada ise sanat olsun diye uğraşan ama beceremeyen Lav Diaz’ın sancılarını görüyoruz. “Season of the Devil”, ne politik ne işitsel ne de dramatik açıdan becerikli. Aksine süre kısaldıkça beklenenin aksine Diaz’ın amatör sahneleri artıyor. Müzikal ciddiye alınması gereken bir tür. Yönetmenin burada bunu yapmayınca kariyerinin en zayıf halkalarından birine imza atması kolaylaşıyor. Onun kariyerine duyduğumuz saygı da yavaş yavaş azalıyor.