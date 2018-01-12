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Berlusconi’den, 'erkekler kur yapmakta serbest olmalı' açıklamasına destek

Cinsel taciz karşıtı hareketi "püritenliğe" varmakla suçlayarak "erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olması gerektiğini" söyleyen, aralarında ünlü aktris Catherine Deneuve'ün de yer aldığı 100 Fransız kadına eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi

12 Ocak 2018, Cuma 15:36
Berlusconi’den, 'erkekler kur yapmakta serbest olmalı' açıklamasına destek
Berlusconi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında “Deneuve kutsal laflar etti. Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir” dedi.

Berlusconi, “Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur” diye de ekledi.

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalıCatherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Eski başbakanın bu sözleri ise İtalya’da neredeyse Deneuve ve destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.

Cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekerek “Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir” dedi.
 

‘Bunu söyleyen Bay Bunga Bunga’


Sosyal medyada da Berlusconi’ye, para karşılığı seks partileri düzenlediği iddiaları hatırlatılarak “Bunu söyleyen de Bay Bunga Bunga!”, “Tabii sen kur yapmıyordun, para veriyordun”, “Berlusconi’nin övdüğü her şey çöplüktür” gibi yorumlar geldi.

81 yaşındaki Silvio Berlusconi, küçük yaşta bir kızla para karşılığı seks yapmakla suçlandığı davada ilk aşamada suçlu bulunarak 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Ancak temyiz aşamasında karar bozulmuş ve Berlusconi’nin “kızın yaşını bilip bilmediğinin kanıtlanamadığı” gerekçesiyle dava 2014’te eski başbakanın aklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak Berlusconi’nin bu davadaki tanıkları susturmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan dava halen devam ediyor.

Eski karısı Veronica Lario da, “küçük yaştaki kızlara düşkünlüğünü” de gerekçe göstererek Berlusconi’ye boşanma davası açmıştı.
 
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